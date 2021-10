Leonardo, per difetti Boeing 787 indagato subfornitore (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – In merito alle dichiarazioni riportate dalla stampa relative al riscontro di difetti nei componenti prodotti per il B787, Leonardo fa sapere che si fa riferimento al subfornitore Manufacturing Processes Specification (MPS), qualificato anche da Boeing. “Il suddetto subfornitore – si legge nella nota di Leonardo – è sotto indagine da parte della magistratura per cui Leonardo risulta parte lesa e pertanto non si assumerà potenziali oneri a riguardo. Inoltre Manufacturing Processes Specification S.r.l. (MPS) non è più fornitore di Leonardo”. Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – In merito alle dichiarazioni riportate dalla stampa relative al riscontro dinei componenti prodotti per il B787,fa sapere che si fa riferimento alManufacturing Processes Specification (MPS), qualificato anche da. “Il suddetto– si legge nella nota di– è sotto indagine da parte della magistratura per cuirisulta parte lesa e pertanto non si assumerà potenziali oneri a riguardo. Inoltre Manufacturing Processes Specification S.r.l. (MPS) non è più fornitore di”.

Advertising

chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio avremo con noi Toni Servillo e Silvio Orlando, che per la prima volta recitano insiem… - Azzurri : Sabato il Presidente federale Gabriele #Gravina e Leonardo #Spinazzola saranno a #PalazzoMadama per celebrare il tr… - Corriere : Leonardo, a Caselle la Fiom sciopera (fino a dicembre) per i tamponi gratis - fedetri13 : RT @Azzurri: Sabato il Presidente federale Gabriele #Gravina e Leonardo #Spinazzola saranno a #PalazzoMadama per celebrare il trionfo a #EU… - formulalud : RT @Leonardo_IT: ??#ComunicatoStampa In merito alle dichiarazioni riportate relative al riscontro di difetti nei componenti prodotti per il… -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo per Leonardo precisa su difetti nei componenti prodotti per il Boeing 787 Dreamliner In merito alle dichiarazioni riportate dalla stampa relative al riscontro di difetti nei componenti prodotti per il Boeing 787 Dreamliner, Leonardo ha precisato che si fa riferimento al subfornitore Manufacturing Processes Specification, qualificato anche da Boeing . Il gruppo aerospaziale quotato a Piazza ...

Leonardo, per difetti Boeing 787 indagato subfornitore "Il suddetto subfornitore - si legge nella nota di Leonardo - è sotto indagine da parte della magistratura per cui Leonardo risulta parte lesa e pertanto non si assumerà potenziali oneri a riguardo. ...

Leonardo, la Fiom sciopera a Caselle (fino al 31 dicembre) per i tamponi gratis Corriere della Sera Il Diario di Bridget Jones torna in tv: 11 curiosità sull'iconico film Se pensiamo agli anni 2000 non possiamo fare a meno di collegarli ai pantaloni a vita bassissima (che sono ritornati) le mollettine nei capelli, sopracciglia ultrasottili, Lizzie MCGuire, MTV e le boy ...

Leonardo, per difetti Boeing 787 indagato subfornitore In merito alle dichiarazioni riportate dalla stampa relative al riscontro di difetti nei componenti prodotti per il B787, Leonardo fa sapere che ...

In merito alle dichiarazioni riportate dalla stampa relative al riscontro di difetti nei componenti prodottiil Boeing 787 Dreamliner,ha precisato che si fa riferimento al subfornitore Manufacturing Processes Specification, qualificato anche da Boeing . Il gruppo aerospaziale quotato a Piazza ..."Il suddetto subfornitore - si legge nella nota di- è sotto indagine da parte della magistraturacuirisulta parte lesa e pertanto non si assumerà potenziali oneri a riguardo. ...Se pensiamo agli anni 2000 non possiamo fare a meno di collegarli ai pantaloni a vita bassissima (che sono ritornati) le mollettine nei capelli, sopracciglia ultrasottili, Lizzie MCGuire, MTV e le boy ...In merito alle dichiarazioni riportate dalla stampa relative al riscontro di difetti nei componenti prodotti per il B787, Leonardo fa sapere che ...