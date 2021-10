Inter, Inzaghi per la Lazio pensa a una mossa a sorpresa in attacco (Di giovedì 14 ottobre 2021) Con Correa e Lautaro a rischio contro la Lazio, Inzaghi studia le contromosse per la sua Inter Simone Inzaghi si prepara a sfidare il suo passato e lo dovrà fare con qualche problema in attacco. L’Inter contro la Lazio potrebbe non avere Correa e Lautaro, quindi in avanti l’allenatore nerazzurro è chiamato a inventarsi qualcosa. QUI PER LE ULTIME NOTIZIE SULL’Inter Secondo quando riportato dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghi contro la Lazio potrebbe affiancare a Dzeko uno tra Perisic e Calhanoglu. Il croato aveva già giocato come seconda punta contro la Fiorentina e aveva anche segnato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Con Correa e Lautaro a rischio contro lastudia le contromosse per la suaSimonesi prepara a sfidare il suo passato e lo dovrà fare con qualche problema in. L’contro lapotrebbe non avere Correa e Lautaro, quindi in avanti l’allenatore nerazzurro è chiamato a inventarsi qualcosa. QUI PER LE ULTIME NOTIZIE SULL’Secondo quando riportato dalla Gazzetta dello Sport,contro lapotrebbe affiancare a Dzeko uno tra Perisic e Calhanoglu. Il croato aveva già giocato come seconda punta contro la Fiorentina e aveva anche segnato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

fcin1908it : Inter, nessun problema per Correa. Il Tucu annuncia: “Pronto per il Perù” - infoitsport : Lazio-Inter, in attacco scelte obbligate. Inzaghi studia qualche alternativa – CdS - AndreaMinali : @capuanogio Tutto vero Giovanni però in caso di sconfitta dell'Inter a Roma sabato spero terrai la medesima posizio… - FcInterNewsit : Lazio-Inter, occhio 'all'Inzagata' ?? #laziointer #inzaghi - internewsit : Lazio-Inter, in attacco scelte obbligate. Inzaghi studia qualche alternativa - CdS - -