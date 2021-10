Green pass: Letta, ‘vaccino è via maestra, chi segue regole va premiato' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Preoccupazione" per le vicende legate al Green pass alla vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo è stata espressa Enrico Letta, al Nazareno, dopo l'incontro con Confindustria. "Serve una soluzione di buon senso", ha sollecitato il segretario del Pd. "Le regole vanno rispettate e bisogna rispettare la maggioranza degli italiani che sono vaccinati seguendo le regole -ha detto ancora Letta-. Quella del vaccino è la via maestra. Per questo invitiamo il governo a trovare una soluzione di buon senso. Bisogna impedire che piccole minoranze blocchino il Paese, sarebbe un segnale pessimo. Chi segue le regole non è stupido, deve essere premiato. E' buon senso". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Preoccupazione" per le vicende legate alalla vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo è stata espressa Enrico, al Nazareno, dopo l'incontro con Confindustria. "Serve una soluzione di buon senso", ha sollecitato il segretario del Pd. "Levanno rispettate e bisogna rispettare la maggioranza degli italiani che sono vaccinatindo le-ha detto ancora-. Quella del vaccino è la via. Per questo invitiamo il governo a trovare una soluzione di buon senso. Bisogna impedire che piccole minoranze blocchino il Paese, sarebbe un segnale pessimo. Chilenon è stupido, deve essere. E' buon senso".

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - janbol75 : @GlandeSaggio @chiara_ruggia @convivioblog In pratica sta descrivendo quello che ha fatto il Governo con l'introduz… - Valenti51545141 : @Lailosa2 @gallina_di Speriamo che non c'erano perla posticipazione del green pass..perché servirebbe al governo pe… -