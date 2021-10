Grande Fratello Vip | il videomessaggio della fidanzata di Gianmaria Antinolfi è opera di Fabrizio Corona?

Advertising

GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - fattoquotidiano : Occhio alle denunce sulla sicurezza [di Francesco Casula] - krachidas : Striscia la Notizia, Le Iene, Grande Fratello & simili, la DeFilippi. E tanti altri. TV spazzatura. Megafoni di ign… - MalaR1der : @FBiasin Il problema è che c'è ancora gente che guarda ste stronzate, perché grande fratello, amici, x factor ecc e… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

... che per me è stato unmaggiore, assieme a Mario Almerighi, e mi ha insegnato in ... Lei descrive il suo "amore" per Giovanni, ma, mentre le anticipazioni hanno scatenato un battage su ...Domani, venerdì 15 ottobre 2021 , in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata delVip . Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà la giovane principessa Clarissa Selassiè si è lasciata andare a un duro sfogo contro un suo inquilino. Clarissa Selassié si sfoga con Soleil ...Come un deus ex machina, Fabrizio Corona non si è mai palesato nello studio del Grande Fratello Vip, eppure sembra essere l’artefice degli intrighi della sesta edizione del reality show di Alfonso ...Durante la festa, si sono verificate numerose dinamiche tra le quali figura il bacio tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. GF Vip, Nicola Pisu dichiara i suoi sentimenti a Miriana Trevisan: la reazione ...