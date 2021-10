Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan "vede" un'entità accanto a Sophie Codegoni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Miriana Trevisan fa concorrenza a Giucas Casella nella casa del Grande Fratello Vip 6 predicendo il futuro e scovando spiriti guida: ha visto un'entità accanto a Sophie Codegoni. Quest'anno al Grande Fratello Vip 6, oltre al paragnosta Giucas Casella, c'è anche l'esoterica Miriana Trevisan: la showgirl col favore delle tenebre ha scovato un'entità accanto a Sophie Codegoni e ha predetto il futuro a Lulù Selassié. Nella scorsa edizione del reality, Giacomo Urtis e Tommaso Zorzi si improvvisarono lettori dei tarocchi, prevedendo improbabili e bizzarri futuri ai coinquilini che stavano al gioco, fingendosi ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 ottobre 2021)fa concorrenza a Giucas Casella nella casa delVip 6 predicendo il futuro e scovando spiriti guida: ha visto un'. Quest'anno alVip 6, oltre al paragnosta Giucas Casella, c'è anche l'esoterica: la showgirl col favore delle tenebre ha scovato un'e ha predetto il futuro a Lulù Selassié. Nella scorsa edizione del reality, Giacomo Urtis e Tommaso Zorzi si improvvisarono lettori dei tarocchi, prendo improbabili e bizzarri futuri ai coinquilini che stavano al gioco, fingendosi ...

