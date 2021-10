Frode informatica, tre denunciati a Portici: bloccate carte magnetiche ‘per uso scorretto’ (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTre persone sono state denunciate per Frode informatica, appropriazione indebita e utilizzo e falsificazione di carte di credito a Portici (Na). Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Polizia Portici – Ercolano hanno notato due uomini che, all’esterno di un ufficio postale, sono stati avvicinati da una terza persona: nonostante avessero tentato di allontanarsi, sono stati bloccati. Ad un controllo, gli agenti li hanno trovati in possesso di 4.010 euro, 5 cellulari, 6 sim, 8 carte magnetiche risultate bloccate per uso scorretto o per phishing sospetto frodatore, 10 documentazioni relative a pin e a carte prepagate di cui non hanno saputo giustificare la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTre persone sono state denunciate per, appropriazione indebita e utilizzo e falsificazione didi credito a(Na). Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Polizia– Ercolano hanno notato due uomini che, all’esterno di un ufficio postale, sono stati avvicinati da una terza persona: nonostante avessero tentato di allontanarsi, sono stati bloccati. Ad un controllo, gli agenti li hanno trovati in possesso di 4.010 euro, 5 cellulari, 6 sim, 8risultateper uso scorretto o per phishing sospetto frodatore, 10 documentazioni relative a pin e aprepagate di cui non hanno saputo giustificare la ...

