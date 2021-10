Francia, la mozzarella batte il camembert: sorpasso storico del formaggio Made in Sud (Di giovedì 14 ottobre 2021) Per la prima volta in Francia il consumo di mozzarella supera quello del camembert, il formaggio-simbolo del Paese d'oltralpe. Nella patria dei formaggi "la curva di vendita del camembert, che è calata costantemente del 3% annuo, è passata al di sotto delle vendite di mozzarelle che, da parte sua, sta vivendo una crescita annuale del 5%", spiega al quotidiano Le Figaro, Fabrice Collier, presidente di un sindacato che riunisce i produttori di camembert della Normandia. "Dall'inizio dell'anno, fino all'11 settembre, sono state vendute 29.230 tonnellate di camembert contro 33.170 tonnellate di mozzarella", aggiunge l'esperto. Contrariamente a un pregiudizio diffuso in Italia, i francesi non provano alcuna rivalità nei confronti degli italiani ma, al ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Per la prima volta inil consumo disupera quello del, il-simbolo del Paese d'oltralpe. Nella patria dei formaggi "la curva di vendita del, che è calata costantemente del 3% annuo, è passata al di sotto delle vendite di mozzarelle che, da parte sua, sta vivendo una crescita annuale del 5%", spiega al quotidiano Le Figaro, Fabrice Collier, presidente di un sindacato che riunisce i produttori didella Normandia. "Dall'inizio dell'anno, fino all'11 settembre, sono state vendute 29.230 tonnellate dicontro 33.170 tonnellate di", aggiunge l'esperto. Contrariamente a un pregiudizio diffuso in Italia, i francesi non provano alcuna rivalità nei confronti degli italiani ma, al ...

