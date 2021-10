È morto il primo e unico direttore della centrale nucleare di Chernobyl (Di giovedì 14 ottobre 2021) Viktor Bryukhanov, direttore della centrale nucleare di Chernobyl, a capo dell’impianto nel momento del disastro e dei primi sforzi per contenerne le conseguenze, nel 1986, è morto all’età di 85 anni, ha reso noto la direzione del sito. Bryukhanov è stato il primo e l’unico direttore della centrale, sin dagli anni della sua costruzione, fra il 1970 e il 1977. Fu licenziato poche settimane dopo l’esplosione del quarto reattore. Fu poi condannato, dal Tribunale supremo dell’Urss, a dieci anni di carcere dopo essere stato giudicato colpevole di violazioni della sicurezza. Era poi stato rilasciato dopo aver scontato metà della sua condanna. Nel ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Viktor Bryukhanov,di, a capo dell’impianto nel momento del disastro e dei primi sforzi per contenerne le conseguenze, nel 1986, èall’età di 85 anni, ha reso noto la direzione del sito. Bryukhanov è stato ile l’, sin dagli annisua costruzione, fra il 1970 e il 1977. Fu licenziato poche settimane dopo l’esplosione del quarto reattore. Fu poi condannato, dal Tribunale supremo dell’Urss, a dieci anni di carcere dopo essere stato giudicato colpevole di violazionisicurezza. Era poi stato rilasciato dopo aver scontato metàsua condanna. Nel ...

