Dopo aver cavalcato la rabbia dei No Green Pass, Salvini va da Draghi per proporsi come paciere e svelenire il clima che ha contribuito a creare (Di giovedì 14 ottobre 2021) Parla a nome di tutto il centrodestra Matteo Salvini, senza distinzione di “centrodestra di governo”, come un tempo definiva il suo partito e Forza Italia – cioè la parte della coalizione che appoggia l’esecutivo Draghi – e l’opposizione guidata da FdI di Giorgia Meloni. Il punto è che nel suo colloquio di ieri col premier – che il segretario leghista vorrebbe fossero settimanali – parla da vero e proprio leader dell’opposizione e lamenta che sia in atto una campagna di delegittimazione, nelle ultime settimane particolarmente feroce, contro il centrodestra. “Dammi una mano a svelenire il clima”, avrebbe chiesto Salvini all’ex numero uno della Bce: “Oggi l’ho detto al presidente Draghi. Penso che abbia capito che il momento è delicato e ci sono tante tensioni e tutti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Parla a nome di tutto il centrodestra Matteo, senza distinzione di “centrodestra di governo”,un tempo definiva il suo partito e Forza Italia – cioè la parte della coalizione che appoggia l’esecutivo– e l’opposizione guidata da FdI di Giorgia Meloni. Il punto è che nel suo colloquio di ieri col premier – che il segretario leghista vorrebbe fossero settimanali – parla da vero e proprio leader dell’opposizione e lamenta che sia in atto una campagna di delegittimazione, nelle ultime settimane particolarmente feroce, contro il centrodestra. “Dammi una mano ail”, avrebbe chiestoall’ex numero uno della Bce: “Oggi l’ho detto al presidente. Penso che abbia capito che il momento è delicato e ci sono tante tensioni e tutti ...

