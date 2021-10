Caronno e Origgio | la truffa corre al telefono Falsi parenti chiedono soldi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caronno Origgio

Il Notiziario

Secondo una prima ricostruzione, l'auto proveniva dae procedeva verso Saronno. ... Sono arrivate due ambulanze, della Croce Rossa di Saronno e della Croce Azzurra diPertusella, oltre ...Una torta, realizzata dalla Pasticceria San Francesco diPertusella, per celebrare il parroco, per tanti anni guida spirituale di. Nel paese del Saronnese è arrivato nel 1946 da ...La nuova frontiera della truffa non è solo il porta a porta bensì le telefonate: ci sono malviventi che chiamano a casa degli anziani per chiedere fondi aCi sono truffatori che chiamano a casa degli a ...SARONNO – Le transenne con i cartelli e le locandine dell’evento ormai sono visibili in tutta la città segno che il countdown verso Criterium è ormai partito COS’E’ ...