Boniek: "Agnelli un giorno capirà di aver commesso grande errore con me"

"Il fatto di avermi tolto la stella dallo stadio è stata una mossa del presidente Andrea Agnelli per venire incontro a quella frangia di tifosi che gli creava problemi, visto che mi sono professato romanista". Lo ha spiegato Zibì Boniek, ex giocatore di Juventus e Roma, nel corso di un'intervista rilasciata a Il Messaggero. "Io non ho mai offeso nessuno al di là di sostenere che una società importante come quella bianconera non aveva bisogno di dirigenti che l'aiutassero a vincere le partite fuori dal campo (riferimento a Calciopoli, ndr). Arriverà un giorno che Agnelli capirà che ha commesso un grande errore" ha concluso Boniek sul suo rapporto con il presidente della Juventus.

