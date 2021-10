Ballando con le Stelle | Morgan sarà concorrente per tutte le puntate dello show

(Di giovedì 14 ottobre 2021) In queste ore arriva la smentita dicirca una voce molto particolare che lo volevadicon le2021 per sole 3(sempre che fosse arrivato alla terza puntata). Le voci ipotizzavano anche una sostituzione, trovata in Alessandra Mussolini, exdi Milly Carlucci. Ebbene, intervistato da Leggo, a proposito di questo rumors,avrebbe detto: Non so chi l’ha detta questa cosa! fonte: bubinoblog.org Il cantante, dunque, si prepara a questa nuova esperienza televisiva che scelto di fare per i seguenti motivi: Con l’avanzare dell’età, devo contrastare in qualche modo la pigrizia, a parte i miei studi musicali non sono uno che si mette a fare palestra. Ho capito ...

- Il 19 settembre 2020 partecipa come ospite speciale durante la prima puntata della quindicesima edizione dile stelle , diventando ballerino per una notte , come era successoaltri ...E Carolyn Smith, giudice di 'le Stelle': "Adesso basta fare gioco sui sentimenti". I social sono stati invasi anche dai commenti dei telespettatori del tg satirico. " In un mondo ...Lunghi capelli biondi, fashion stylist e molto riservata sulla sua vita privata, Gaia Maria Miracapillo è la nuova fidanzata di Andrea Iannone, dopo ...Ballando con le stelle, grande attesa per la messa in onda della prima puntata. Come abbiamo avuto modo di vedere, sembra che in attesa della messa in onda della prima puntata di Ballando con le stell ...