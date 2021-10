Zonca | “Osimhen immarcabile | prima dovresti riuscire a vederlo”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giulia, giornalista de La Stampa a Radio Punto Nuovo parla di Victor, attaccante del Napoli che affronterà il Torino.sembra definitivamente esploso in maglia azzurra un mese di settembre ad altissimi livelli. Il gol dicon la Nigeria in Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, dimostra che il giocatore è in grande condizione fisica.in Serie A è una vera e propria rivelazione, come sottolinea: “Per noi è un oggetto misterioso, in campo ci sta facendo vedere tutto quello di cui è capace rispetto all’anno scorso che per alcuni motivi non è riuscito a dimostrare tutto il suo potenziale, in campo i telecronisti gli hanno dato il giusto appellativo “” così come all’esterno dato che risulta essere molto ...