Via libera da Camera a parità salariale. Passa al Senato (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'aula della Camera ha approvato all'unanimità, con 393 voti favorevoli, il testo unico che raccoglie le proposte di legge in materia di parità salariale tra uomo e donna. Il testo Passa ora all'esame ...

