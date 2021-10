Uno Mattina, piovono le critiche: la Rai corre ai ripari (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Uno Mattina, arrivano le critiche per il noto programma di Rai Uno. La trasmissione sembra essere rimasta sempre la stessa. Servono novità? Tutti i giorni su Rai Uno va in onda Uno Mattina, lo spazio dedicato al racconto dei principali fatti di attualità, costume e cultura, alternati alla classica rassegna stampa, con un commento circa le Leggi su youmovies (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Uno, arrivano leper il noto programma di Rai Uno. La trasmissione sembra essere rimasta sempre la stessa. Servono novità? Tutti i giorni su Rai Uno va in onda Uno, lo spazio dedicato al racconto dei principali fatti di attualità, costume e cultura, alternati alla classica rassegna stampa, con un commento circa le

Advertising

juventusfc : Tutto su #JuveAlessandria di questa mattina! ?? Match integrale: - Badobscu : RT @andrea_brondino: Questa mattina @cristinaartoni mi ha fatto raccontare di Luca Rastello e 'Uno sguardo tagliente' @chiarelettere nella… - noncepensa : @91LongLouis mi hanno fatto uno scherzo telefonico di prima mattina svegliandomi alle sette. meglio che non parlo, tu come stai? - Tamara22358522 : @autocostruttore E tu dove sei ? E tu cosa fai ? Sicuramente sei uno dei tanti senza coglioni che fanno disfattismo… - youllbepopular : sono le 8 e i posti per giapponese già sono esauriti e sul gruppo dicono che già alle sei di mattina non ce ne era… -