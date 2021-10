Trieste non demorde, Genova decide e c'è rischio di blocco totale dei porti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tra i lavoratori portuali permane la linea dura: l'unica soluzione per scongiurare lo stop del traffico navale è revocare l'obbligatorietà del Green pass, altrimenti il rischio è che la protesta si ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tra i lavoratori portuali permane la linea dura: l'unica soluzione per scongiurare lo stop del traffico navale è revocare l'obbligatorietà del Green pass, altrimenti ilè che la protesta si ...

