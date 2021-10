Toghe (finalmente) contro Giorgianni. Area chiede al Csm di aprire una pratica

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il casoarriva sul tavolo del Csm. Eil magistrato - che da mesi espone tesi quantomeno dubbie e fantasiose sul Covid e il 9 ottobre era sul palco di piazza del popolo a gridare frasi come “in nome del popolo italiano, il green pass è abrogato” - si muove anche l’Anm. Prima la sede locale di Messina e poi i vertici nazionali., verrebbe da dire, visto che quella di sabato potrebbe anche essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso, però la toga fa esternazioni che poco si addicono al suo ruolo già da più di un anno. Non a casa sua ma, nell’ordine, alla Camera, in un libro - “Strage di stato - le verità nascoste della Covid 19?, prefazione, discussissima, di Nicola Gratteri - su profili social aperti a tutti e, da ultimo, alle manifestazioni no vax e no green pass. Non ha disdegnato neanche la corte ...