Tammy Abraham ko con l'Inghilterra. A piangere però è la Roma: Mou in ansia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Trascinatore indiscusso dell'attacco giallorosso in questo avvio di stagione, ora Tammy Abraham sta mandando in ansia la Roma. Perché nella partita di ieri sera, 12 ottobre, dell'Inghilterra contro l'Ungheria, l'attaccante britannico nato da papà nigeriano e mamma inglese — entrato a un quarto d'ora dalla fine — ha lasciato il campo zoppicando al 93' dopo uno scatto in cui si è allungato per prendere il pallone. Il club della Capitale ora deve capire lo stato dell'infortunio della punta ex Chelsea, ma a Trigoria c'è ovviamente apprensione, considerando che il giocatore per José Mourinho è un titolare fisso e domenica sera c'è la partita contro la Juventus. Pellegrini, se salta Abraham tocca a Shomurodov - E non solo Abraham. Perché la ...

Ultime Notizie dalla rete : Tammy Abraham Infortunio Abraham/ Roma, problemi alla caviglia in Nazionale: Juventus a rischio? Infortunio per Tammy Abraham , che è uscito per problemi alla caviglia in Nazionale. L'attaccante inglese della Roma era entrato in campo al 76 minuto di Inghilterra Ungheria , partita non facile per i padroni di ...

Roma, lo Squid Game delle Nazionali colpisce ancora Oggi è il caso di Tammy Abraham le cui speranze di giocare contro la Juve restano, ma sono oggettivamente poche. Un infortunio che arriva nel mese più bollente dell'anno per la Roma di Mourinho. ...

Tammy Abraham si infortuna con l’Inghilterra, rischia di saltare Juventus-Roma Sport Fanpage Roma, problema alla caviglia per Abraham in nazionale: in dubbio per la Juve Non arrivano buone notizie in casa Roma sul fronte nazionali. Nella sfida di ieri tra Inghilterra e Ungheria Tammy Abraham è stato costretto a lasciare il ...

Roma, tifosi sul piede di guerra: "Chi paga per questo?" Dopo l'infortunio di Tammy Abraham in Nazionale che rischia di estromettere l'inglese dalla gara con la Juve, i tifosi della Roma riversano la propria rabbia sui social ...

