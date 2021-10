Soleil Sorge fuori onda smaschera la strategia di Sophie Codegoni e di Corona al GF Vip: “Dovevi provarci con Manuel” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ieri, finalmente, c’è stato il primo atto serio dello scontro tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni al GF Vip. Le due ragazze hanno avuto uno scontro molto acceso durante il quale sono venuti fuori dei retroscena davvero inediti. In particolare, la prima ha accusato la seconda di essersi fatta guidare da Fabrizio Corona, il quale L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ieri, finalmente, c’è stato il primo atto serio dello scontro traal GF Vip. Le due ragazze hanno avuto uno scontro molto acceso durante il quale sono venutidei retroscena davvero inediti. In particolare, la prima ha accusato la secdi essersi fatta guidare da Fabrizio, il quale L'articolo proviene da KontroKultura.

