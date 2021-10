“Si deve vergognare”. Ambra Angiolini e Max Allegri, dopo l’addio parla la figlia Jolanda (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La notizia ora è ufficiale: Ambra Angiolini e Max Allegri si sono lasciati. Una storia naufragata dopo 4 anni d’amore e finita, a quanto si scopre ora, nel peggiore dei modi. A lanciare la bomba sulle ragioni dell’addio è la figlia di Ambra Jolanda che non usa mezzi termini. È successo dopo che nella mattinata di oggi Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro all’ex ragazza prodigio di Non è la Rai. Un gesto che ha mandato su tutte le furie Jolanda. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi insospettito dalla lontananza di Max da casa per periodi sempre più lunghi. Un’indiscrezione che si è rivelata veritiera e che ha costretto Ambra Angiolini a mettere le carte in ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La notizia ora è ufficiale:e Maxsi sono lasciati. Una storia naufragata4 anni d’amore e finita, a quanto si scopre ora, nel peggiore dei modi. A lanciare la bomba sulle ragioni delè ladiche non usa mezzi termini. È successoche nella mattinata di oggi Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro all’ex ragazza prodigio di Non è la Rai. Un gesto che ha mandato su tutte le furie. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi insospettito dalla lontananza di Max da casa per periodi sempre più lunghi. Un’indiscrezione che si è rivelata veritiera e che ha costrettoa mettere le carte in ...

