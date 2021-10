Scontri anti - lockdown | procura Torino chiede 21 condanne

Advertising

Ventuno condanne, per un totale di 85 anni e 3 mesi di carcere, sono state chieste dalla pubblica accusa al processo per l'assalto ai negozi del centro storico verificatosi a Torino il 26 ottobre 2020 ......a Governo e Parlamento una legge nazionale che imponga in Italia la vaccinazione obbligatoria-... "I gravidi ieri dimostrano come sia oramai improcrastinabile una legge dello Stato che ...Ventuno condanne, per un totale di 85 anni e 3 mesi di carcere, sono state chieste dalla pubblica accusa al processo per l'assalto ai negozi del centro storico verificatosi a Torino il 26 ottobre 2020 ...Venerdì e sabato sono in programma nuove manifestazioni No Green Pass: per evitare gli scontri le autorità analizzano le chat segrete.