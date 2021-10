SBK, ufficiale: Luca Bernardi con Barni per i prossimi due anni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa , la cosa è diventata ufficiale oggi. Luca Bernardi , attualmente infortunato, ha firmato un contratto biennale con Barni Racing per la Superbike a partire ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa , la cosa è diventataoggi., attualmente infortunato, ha firmato un contratto biennale conRacing per la Superbike a partire ...

Advertising

biagio4658 : Ufficiale il passaggio di Luca Bernardi in SBK con il team Barni a partire dal 2022. Spettacolo???????? - corsedimoto : RAGAZZI VELOCI - Barni Ducati si assicura uno dei pezzi pregiati del mercato Superbike: Luca Bernardi dopo una gran… - __meg__brn : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - Chaz #Davies potrà chiudere come merita la sua carriera in #Superbike. #Baz lascia così il testimone e va in v… - corsedimoto : SUPERBIKE - Chaz #Davies potrà chiudere come merita la sua carriera in #Superbike. #Baz lascia così il testimone e… - __meg__brn : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - Si muove il mercato in #Superbike: Kohta #Nozane rinnova per il 2022 con #Yamaha. Andrea Dosoli: 'Potrà raggiu… -