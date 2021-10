Samp | lavoro di recupero per Vieira | personalizzato per Chabot

Leggi su footdata

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Attivazione preventiva,di forza in palestra e trasformazione funzionale con esercitazione tecnica sul campo 1 del ‘Mugnaini’ di Bogliasco. Sempre in attesa di sei nazionali e con l’aggregato Gerard Yepes Laut, Roberto D’Aversa e staff hanno sottoposto ladoria a questo programma mattutino sulla strada che porta alla trasferta di Cagliari. Sul fronte dei singolisul campo per Juliane percorso diagonistico conatletico per Ronaldo. Mohamed Ihattaren assente per motivi familiari. Domani, giovedì, altra seduta al mattino.