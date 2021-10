Salvini “Ho chiesto un incontro a Draghi, così non si va lontano” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Mi vergogno per l'infimo livello a cui una categoria, alla quale appartengo, i giornalisti, è arrivata. Quindici giorni a studiare e guardare nelle camera da letto, e poi niente, 15 giorni a studiare gli archivi, e poi chiederò a Draghi di guidare un percorso di pacificazione nazionale, sono molto preoccupato che qualcuno porti in Italia solo un'idea di passato, tirando fuori gli scheletri dall'armadio, di alcuni ministri non ho stima e fiducia, per questo ne parlerò con il manager, con il presidente”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa con il candidato sindaco di Roma, Enrico Michetti, e gli altri leader del centrodestra.“Sono sereno e determinato, il tempo è galantuomo – ha aggiunto – quello che mi preoccupa in Italia è chi alimenta lo scontro tra fascismo e comunismo”.“Sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Mi vergogno per l'infimo livello a cui una categoria, alla quale appartengo, i giornalisti, è arrivata. Quindici giorni a studiare e guardare nelle camera da letto, e poi niente, 15 giorni a studiare gli archivi, e poi chiederò adi guidare un percorso di pacificazione nazionale, sono molto preoccupato che qualcuno porti in Italia solo un'idea di passato, tirando fuori gli scheletri dall'armadio, di alcuni ministri non ho stima e fiducia, per questo ne parlerò con il manager, con il presidente”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, nel corso della conferenza stampa con il candidato sindaco di Roma, Enrico Michetti, e gli altri leader del centrodestra.“Sono sereno e determinato, il tempo è galantuomo – ha aggiunto – quello che mi preoccupa in Italia è chi alimenta lo scontro tra fascismo e comunismo”.“Sono ...

