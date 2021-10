Portuali no green pass, non solo Trieste: “Blocchi anche in altre città” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott – Non solo Trieste, la protesta dei Portuali contro il green pass potrebbe estendersi anche ad altre città. Ne è sicuro Stefano Puzzer, portavoce dei Portuali triestini che hanno annunciato il blocco di tutte le operazioni con l’entrata in vigore – fra due giorni – del certificato verde obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro. Gli stessi Portuali hanno risposto picche all’ipotesi di un accordo con il governo. Portuali no green pass: dilaga la protesta “L’unica apertura che possono avere nei nostri confronti è togliere il green pass. Il blocco di venerdì è confermato, oggi ci saranno sorprese perché non si fermerà ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma, 13 ott – Non, la protesta deicontro ilpotrebbe estendersiad. Ne è sicuro Stefano Puzzer, portavoce deitriestini che hanno annunciato il blocco di tutte le operazioni con l’entrata in vigore – fra due giorni – del certificato verde obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro. Gli stessihanno risposto picche all’ipotesi di un accordo con il governo.no: dilaga la protesta “L’unica apertura che possono avere nei nostri confronti è togliere il. Il blocco di venerdì è confermato, oggi ci saranno sorprese perché non si fermerà ...

