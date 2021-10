PNRR, Giovannini: nessuna revisione delle opere incluse (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il ministro dei Trasporti e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, ha dichiarato che la lista delle opere incluse nel PNRR non verrà rivista perché “le opere sono state selezionate per essere completate entro il 2026, fanno parte dell’accordo con l’Unione Europea e sono state selezionate proprio sulla base delle nuove procedure immaginate come opere da completare, almeno in termini di lotti funzionali, entro la scadenza del PNRR”. Giovannini in audizione alla Camera sul federalismo fiscale ha parlato anche della possibilità di estendere le procedure semplificate anche ad opere non incluse nel Recovery Plan, “così da velocizzare la realizzazione di quelle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il ministro dei Trasporti e della Mobilità sostenibile, Enrico, ha dichiarato che la listanelnon verrà rivista perché “lesono state selezionate per essere completate entro il 2026, fanno parte dell’accordo con l’Unione Europea e sono state selezionate proprio sulla basenuove procedure immaginate comeda completare, almeno in termini di lotti funzionali, entro la scadenza del”.in audizione alla Camera sul federalismo fiscale ha parlato anche della possibilità di estendere le procedure semplificate anche adnonnel Recovery Plan, “così da velocizzare la realizzazione di quelle ...

