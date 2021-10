Pensioni anticipate 2022 | proposta di Cottarelli | valida? Ne parliamo col Prof Cazzola

Leggi su pensionipertutti

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nei giorni scorsi abbiamo enunciato laprevidenziale diin favore delle donne al fine di incentivare la natalità troppo in calo, la quale ha fatto molto discutere sui social e sul nostro portale, a tal riguardo ci siamo confrontati anche con ilessor Giuliano, giacché Alessandra Servidori, Consigliera Nazionale di parità presso il Ministero del lavoro, ha ricordato in un recente articolo a sua firma che laha proprio il pregio di rilanciare due progetti di legge addirittura datati 2008 (AC 1299) e 2010 (AC 3035) a firmae Treu”. Dunque larilanciata da Carloé la strada giusta? L’editoriale diin esclusiva per il nostro ...