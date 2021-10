Parma-Monza, numeri da grande sfida (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono 30 i precedenti in Serie B tra Parma e Monza: bilancio che sorride ai brianzoli che vantano 13 vittorie a fronte dei cinque successi degli emiliani – completano il quadro 12 pareggi. Tutte le cinque vittorie del Parma sul Monza sono arrivate tra le mura amiche, e tutte tenendo la porta inviolata, compreso il successo ottenuto nell’ultima sfida tra le due squadre nel torneo cadetto che risale a marzo 1990 (1-0). Il Parma non trova il successo da quattro partite di Serie B; nel parziale, gli emiliani hanno subito otto reti: tante quante quelle incassate nei precedenti 13 match disputati nel campionato cadetto. Il Monza ha perso nell’ultimo turno di campionato (0-3 v Lecce), e non ha mai subito due sconfitte consecutive nella passata stagione in Serie B. L’ultima ... Leggi su footdata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono 30 i precedenti in Serie B tra: bilancio che sorride ai brianzoli che vantano 13 vittorie a fronte dei cinque successi degli emiliani – completano il quadro 12 pareggi. Tutte le cinque vittorie delsulsono arrivate tra le mura amiche, e tutte tenendo la porta inviolata, compreso il successo ottenuto nell’ultimatra le due squadre nel torneo cadetto che risale a marzo 1990 (1-0). Ilnon trova il successo da quattro partite di Serie B; nel parziale, gli emiliani hanno subito otto reti: tante quante quelle incassate nei precedenti 13 match disputati nel campionato cadetto. Ilha perso nell’ultimo turno di campionato (0-3 v Lecce), e non ha mai subito due sconfitte consecutive nella passata stagione in Serie B. L’ultima ...

