Omicidio dei Murazzi, chiesta la conferma a 30 anni per l’assassino di Stefano Leo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La difesa di Said Mechaquat ha richiesto una nuova perizia psichiatrica spingendo per il vizio parziale di mente Leggi su lastampa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La difesa di Said Mechaquat ha richiesto una nuova perizia psichiatrica spingendo per il vizio parziale di mente

Advertising

Agenzia_Ansa : Si apre domani il processo a carico dei quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio Regen… - M5S_Europa : Solo in Italia è possibile subire lo sfregio di personaggi come Salvatore #Buzzi, condannato a 30 anni per omicidio… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Si apre domani il processo a carico dei quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio Regeni, il… - StampaBiella : Omicidio dei Murazzi, chiesta la conferma a 30 anni per l’assassino di Stefano Leo - jacques_jj6592 : RT @CorriereTorino: Omicidio Stefano Leo, il pg chiede conferma dei 30 anni per l’assassino: «Era lucido» -