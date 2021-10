Ocon, la gomma devastata al GP di Tuchia come trofeo: "L'appenderemo in fabbrica" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ci sono trofei che brillano per la loro preziosa forgiatura, ed altri che risplendono di luce propria. E le intermedie di Ocon del GP di Turchia sono decisamente una coppa di inestimabile valore. Il ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ci sono trofei che brillano per la loro preziosa forgiatura, ed altri che risplendono di luce propria. E le intermedie didel GP di Turchia sono decisamente una coppa di inestimabile valore. Il ...

Advertising

autosprint : #Ocon, la gomma devastata al GP di Tuchia come trofeo: 'L'appenderemo in fabbrica' - il_ring : RT @quaranta_vito: On line sul @il_ring il #BastianContrario del #TurkishGP Ci indottrinano con la sicurezza senza confini e poi permetton… - quaranta_vito : On line sul @il_ring il #BastianContrario del #TurkishGP Ci indottrinano con la sicurezza senza confini e poi perm… - FormulaPassion : #F1: #Ocon e una gomma che ha coperto tutto il #TurkishGP da appendere in fabbrica - itsgiuliadip : @Bygadino a mente fredda forse azzardare aveva senso visto che comunque i tempi di charles prima del pit erano anco… -