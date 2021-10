No pass | stretta sulle piazze Lamorgese | vertice al Viminale poi question time alla Camera

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Obiettivo? Varare unasulla manifestazioni affinchè non degenerino, visto il clima di tensione montante legato anche all'obbligo di greenper i lavoratori che entrerà in vigore venerdì. Sarà elevato il monitoraggiochat di no vax ed estremisti vari che organizzano le proteste e ci sarà un rafforzamento delle misure di ordine pubblico per prevenire disordini L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : pass stretta

Si va verso una stretta sulla manifestazioni per evitare la degenerazione - come appunto accaduto ... venerdì 15 ottobre, dell'obbligo di Green pass per tutti i lavoratori. Le forze dell'ordine ... La stretta normativa del Governo nei confronti di tutti i lavoratori pubblici e privati, che dal 15 ottobre dovranno possedere il Green pass (pena la perdita dello stipendio), sta scuotendo nel profondo ... Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese riunisce i vertici delle forze di polizia e dell'intelligence - Massima allerta per le piazze ...