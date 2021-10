Napoli | affondo per l’arrivo di due terzini

Leggi su rompipallone

Giuntoli cerca l'per la lotta scudetto, e prepara due colpi da regalare a Spalletti per le fasce. Per la fascia sinistra il nome è quello di Reinildo del Lille. È a scadenza e già a gennaio si potrà accordare col. Il problema resta, però, perché bisogna capire se il Lille si convincerà a lasciarlo andare anzitempo, che è quello che vorrebbe il dirigente napoletano, per dare a Spalletti l'alternativa a Mario Rui. A destra l'interesse dello scouting napoletano si è soffermato su Noussair Mazraoui, 22 anni, esterno destro dell'Ajax in grado di giocare anche a sinistra e che interessa anche alla Roma. Giuntoli ha discusso con un intermediario del nazionale marocchino per capire se c'è la sua disponibilità ad un'eventuale trattativa, ma servirà una cifra tra gli 8 e i 12 milioni per convincere l'Ajax.