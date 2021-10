Metroid Dread è così popolare da spingere le vendite dei vecchi giochi per Wii U e 3DS (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ora che Metroid Dread è finalmente nelle mani dei giocatori di Nintendo Switch di tutto il mondo, anche i precedenti capitoli del franchise Metroid stanno vedendo un aumento delle vendite. Grazie a Wii U, Metroid Fusion, il precedente capitolo della serie uscito nel 2002 per Game Boy Advance, occupa attualmente il primo posto nella classifica di vendita dell'eShop nel Regno Unito. Metroid: Zero Mission, il remake GBA del primo Metroid, si trova al secondo posto, mentre Metroid Prime Trilogy e Super Metroid sono rispettivamente al settimo e al nono posto. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ora cheè finalmente nelle mani dei giocatori di Nintendo Switch di tutto il mondo, anche i precedenti capitoli del franchisestanno vedendo un aumento delle. Grazie a Wii U,Fusion, il precedente capitolo della serie uscito nel 2002 per Game Boy Advance, occupa attualmente il primo posto nella classifica di vendita dell'eShop nel Regno Unito.: Zero Mission, il remake GBA del primo, si trova al secondo posto, mentrePrime Trilogy e Supersono rispettivamente al settimo e al nono posto. Leggi altro...

