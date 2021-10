L'uomo processato due volte per gli stessi fatti a 16 anni di distanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - stessi fatti, stesse ipotesi di reato, stessi tempi. Ma per il giudice di Milano Roberto Crepaldi, E.F. va processato due volte, nonostante il primo giudizio in Albania si sia chiuso con una condanna a 6 anni e otto mesi per droga, già scontata in patria molto tempo fa. A rivelare la vicenda è il legale italiano di E.F., Daniele Sussman Steinberg, che da mesi chiede il proscioglimento in aula sulla base del noto principio ‘ne bis in idem', incontrando il ‘no' del giudice. Anche il giudice 'ammette' che i fatti sono gli stessi Il magistrato non nega che ci troviamo proprio in questa situazione. Anzi. “Non vi è dubbio – scrive Crepaldi – che i fatti per i quali si è proceduto in Albania costituiscono i medesimi per i quali è a ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI -, stesse ipotesi di reato,tempi. Ma per il giudice di Milano Roberto Crepaldi, E.F. vadue, nonostante il primo giudizio in Albania si sia chiuso con una condanna a 6e otto mesi per droga, già scontata in patria molto tempo fa. A rivelare la vicenda è il legale italiano di E.F., Daniele Sussman Steinberg, che da mesi chiede il proscioglimento in aula sulla base del noto principio ‘ne bis in idem', incontrando il ‘no' del giudice. Anche il giudice 'ammette' che isono gliIl magistrato non nega che ci troviamo proprio in questa situazione. Anzi. “Non vi è dubbio – scrive Crepaldi – che iper i quali si è proceduto in Albania costituiscono i medesimi per i quali è a ...

Advertising

JohSogos : RT @Agenzia_Italia: L'uomo processato due volte per gli stessi fatti a 16 anni di distanza - Agenzia_Italia : L'uomo processato due volte per gli stessi fatti a 16 anni di distanza - sulsitodisimone : L'uomo processato due volte per gli stessi fatti a 16 anni di distanza - dilio_bianchi : Quest’uomo è responsabile di gran parte dei guasti causati in questi ultimi anni al ns paese! Dovrà essere processa… - Starlitz2 : @Internazionale Associazione a delinquere, truffa aggravata, peculato, falso in atto pubblico…Non è stata processat… -

Ultime Notizie dalla rete : uomo processato L'uomo processato due volte per gli stessi fatti a 16 anni di distanza AGI - Stessi fatti, stesse ipotesi di reato, stessi tempi. Ma per il giudice di Milano Roberto Crepaldi, E. F. va processato due volte, nonostante il primo giudizio in Albania si sia chiuso con una condanna a 6 anni e otto mesi per droga, già scontata in patria molto tempo fa. A rivelare la vicenda è il legale ...

San Benigno, 23 coltellate alla madre: Renato Vecchia a processo ... Vecchia potrà essere processato per omicidio volontario aggravato: solo se gli fosse stata riconosciuta la piena infermità mentale non sarebbe stato imputabile. A difendere l'uomo, attualmente ...

L'uomo processato due volte per gli stessi fatti a 16 anni di distanza AGI - Agenzia Giornalistica Italia Ragazzo ucciso per un cellulare a Mantova: il presunto killer catturato in treno È stato fermato nella notte su un treno diretto verso Verona il presunto responsabile dell'omicidio di un 21enne ghanese, ucciso a coltellate lunedì sera a pochi passi dalla stazione di Mantova.

"A chi devo tagliare la gola per qualche spiccio?" e scatena il panico sulla Metro B Arrestato un uomo di 37 anni che martedì è salito su un convoglio con un coltello e lo ha puntato contro i passeggeri chiedendo soldi ...

AGI - Stessi fatti, stesse ipotesi di reato, stessi tempi. Ma per il giudice di Milano Roberto Crepaldi, E. F. vadue volte, nonostante il primo giudizio in Albania si sia chiuso con una condanna a 6 anni e otto mesi per droga, già scontata in patria molto tempo fa. A rivelare la vicenda è il legale ...... Vecchia potrà essereper omicidio volontario aggravato: solo se gli fosse stata riconosciuta la piena infermità mentale non sarebbe stato imputabile. A difendere l', attualmente ...È stato fermato nella notte su un treno diretto verso Verona il presunto responsabile dell'omicidio di un 21enne ghanese, ucciso a coltellate lunedì sera a pochi passi dalla stazione di Mantova.Arrestato un uomo di 37 anni che martedì è salito su un convoglio con un coltello e lo ha puntato contro i passeggeri chiedendo soldi ...