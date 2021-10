LIVE Sinner-Fritz 4-5, Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: controbreak dell’americano! L’azzurro deve allungare il set (Di giovedì 14 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA deve FARE JANNIK Sinner AD Indian Wells PER DIVENTARE TOP10 40-40 DOPPIO FALLO Sinner! AD-40 Servizio e rovescio di Sinner che chiude a volo. 40-40 DI POCO LARGO IL ROVESCIO DIAGONALE DI Fritz! Sì salva Sinner dopo che l’avversario aveva preso tutte le sue accelerazioni di diritto. 40-AD ANGOLO CLAMOROSO DI TAYLOR Fritz CON IL ROVESCIO DIAGONALE! Velocità pazzesche da parte di entrambi. 40-40 Si scuote Sinner! L’azzurro trova un ottimo rovescio diagonale e chiude con il diritto. 30-40 PALLA BREAK E SET POINT Fritz! Risposta profonda dell’americano che sale in cattedra con il diritto e chiude a rete: lob ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSAFARE JANNIKADPER DIVENTARE TOP10 40-40 DOPPIO FALLO! AD-40 Servizio e rovescio diche chiude a volo. 40-40 DI POCO LARGO IL ROVESCIO DIAGONALE DI! Sì salvadopo che l’avversario aveva preso tutte le sue accelerazioni di diritto. 40-AD ANGOLO CLAMOROSO DI TAYLORCON IL ROVESCIO DIAGONALE! Velocità pazzesche da parte di entrambi. 40-40 Si scuotetrova un ottimo rovescio diagonale e chiude con il diritto. 30-40 PALLA BREAK E SET POINT! Risposta profonda dell’americano che sale in cattedra con il diritto e chiude a rete: lob ...

