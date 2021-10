Legalità: a Ponticelli Carabinieri nelle scuole e in strada (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A Ponticelli, periferia orientale di Napoli, i Carabinieri della compagnia di Poggioreale sono stati impegnati su due fronti. Da un lato, nell’ambito del programma di divulgazione della cultura della Legalità all’83° circolo didattico “Porchiano – Bordiga”, dove i Carabinieri hanno incontrato docenti e alunni. E dall’altro con un servizio di alto impatto nelle strade del quartiere. Durante le operazioni – caratterizzate da diverse perquisizioni nelle abitazioni di persone sottoposte a misure detentive – i militari dell’Arma hanno identificato 77 persone di cui 40 con precedenti penali e controllato 53 veicoli. Denunciate a piede libero due persone: una per furto di un monopattino segnalato dal legittimo proprietario ad una pattuglia in transito ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A, periferia orientale di Napoli, idella compagnia di Poggioreale sono stati impegnati su due fronti. Da un lato, nell’ambito del programma di divulgazione della cultura dellaall’83° circolo didattico “Porchiano – Bordiga”, dove ihanno incontrato docenti e alunni. E dall’altro con un servizio di alto impattostrade del quartiere. Durante le operazioni – caratterizzate da diverse perquisizioniabitazioni di persone sottoposte a misure detentive – i militari dell’Arma hanno identificato 77 persone di cui 40 con precedenti penali e controllato 53 veicoli. Denunciate a piede libero due persone: una per furto di un monopattino segnalato dal legittimo proprietario ad una pattuglia in transito ...

Advertising

anteprima24 : ** #Legalità: a #Ponticelli #Carabinieri nelle scuole e in #Strada ** - TeleCapriNews : Napoli: nel quartiere Ponticelli i Carabinieri sono stati impegnati tra gli alunni per la divulgazione della legali… - puntomagazine : Ponticelli, Carabinieri impegnati tra alunni e controllo del territorio - @_Carabinieri_ #cultura #legalità… - RoninReporter : RT @AlessioViscardi: A #Ponticelli lo Stato non c'è, non si percepisce. Le case popolari o cadono a pezzi oppure sono occupate abusivamente… - AlessioViscardi : A #Ponticelli lo Stato non c'è, non si percepisce. Le case popolari o cadono a pezzi oppure sono occupate abusivame… -