Lazio, Immobile e Zaccagni si allenano con il gruppo. Entrambi saranno convocabili per l'Inter (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Buone notizie per la Lazio in vista del big match di sabato contro l'Inter. Nella seduta pomeridiana si sono allenati con il gruppo sia Immobile che Zaccagni. Entrambi hanno recuperato dai rispettivi infortuni e saranno arruolabili da Sarri per la partita contro i nerazzurri. FOTO: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

