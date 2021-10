La Roma in ansia per Abraham: problema alla caviglia, ecco la situazione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma - Guai per la Roma in vista della gara di domenica sera contro la Juventus . Una vera e propria doccia gelata per José Mourinho che rischia di affrontare il suo primo match contro i bianconeri ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 13 ottobre 2021)- Guai per lain vista della gara di domenica sera contro la Juventus . Una vera e propria doccia gelata per José Mourinho che rischia di affrontare il suo primo match contro i bianconeri ...

