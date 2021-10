Infantino in versione Camp David | «Un Mondiale tra Israele e Medio Oriente»

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il presidente della Fifa Giannisogna untra. Lo riporta CalcioeFinanza a proposito della prima visita ufficiale diin. Si riferisce agli Accordi di Abramo siglati per normalizzare i rapporti con Emirati Arabi Uniti e Bahrain. Perché non sognare una Coppa del Mondo ine nei Paesi vicini? Con gli Accordi di Abramo, perché non organizzarli qui assieme agli altri Paesi dele i palestinesi?. Niente è impossibile, dobbiamo pensare in grande. Oggi ospitare unè un’avventura molto grande, è qualcosa di più di un evento sportivo, è un evento da milioni di biglietti venduti e miliardi di telespettatori. Bisogna avere ...

