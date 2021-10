Il caffè spirituale | una pausa con la Parola – mercoledì 13 ottobre 2021

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Laestratta oggi “a caso” ci insegna a considerare i Dieci Comandamenti di Dio nel modo corretto, quindi non come delle limitazioni o privazioni, ma bensì delle indicazioni preziose per la nostra vera felicità. Ilrichiama un’abitudine quotidiana che ci accomuna un pò tutti, una buona tazzina calda col suo buon aromatizzata, ci dà quell’input L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Il caffè spirituale, una pausa con la Parola – lunedì 11 ottobre 2021 - KattInForma : Il caffè spirituale, una pausa con la Parola – domenica 10 ottobre 2021 - KattInForma : Il caffè spirituale, una pausa con la Parola – sabato 9 ottobre 2021 - zazoomblog : Il caffè spirituale una pausa con la Parola – sabato 9 ottobre 2021 - #caffè #spirituale #pausa #Parola - KattInForma : Il caffè spirituale, una pausa con la Parola – venerdì 8 ottobre 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : caffè spirituale

La Luce di Maria

... con churros, croissant,, cappuccino e pan y tomate. Poi, alle 9, siamo partiti da Sarria con ... Quel luogo emanava un' energiamolto positiva, tanto che ci sono tornati in mente i ...... in questo paradiso quasi inviolato, è stata un'esperienza che definirei un'iniziazione'...vero momento di cambiamento che mi ha mostrato il divino in me' Rispetto al suo rapporto col...