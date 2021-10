I Rolling Stones non cantano più ‘Brown Sugar’: il motivo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I Rolling Stones non suoneranno più Brown Sugar, almeno per un po’. La canzone, una delle più famose, contenuta nell’album nel nono album del gruppo Sticky Fingers, pubblicato nel 1971, va in soffitta. Keith Richards e compagni non la suoneranno infatti nella tournée statunitense “No filter tour” partita lo scorso 26 agosto. Il motivo? Le parole descrivono gli orrori della schiavitù. A confermarlo, in un’intervista concessa al “Los Angeles Times”, sono stati gli stessi Jagger e Richards: “Ve ne siete accorti, eh? Non lo so, sto cercando di capire dove sia il problema – ha detto il chitarrista -. Non hanno capito che è una canzone sugli orrori della schiavitù? Ma stanno cercando di sotterrarla. Al momento non voglio entrare in conflitto con tutta questa merda. Ma spero che saremo in grado di resuscitare la canzone nella sua gloria a un ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Inon suoneranno più Brown Sugar, almeno per un po’. La canzone, una delle più famose, contenuta nell’album nel nono album del gruppo Sticky Fingers, pubblicato nel 1971, va in soffitta. Keith Richards e compagni non la suoneranno infatti nella tournée statunitense “No filter tour” partita lo scorso 26 agosto. Il? Le parole descrivono gli orrori della schiavitù. A confermarlo, in un’intervista concessa al “Los Angeles Times”, sono stati gli stessi Jagger e Richards: “Ve ne siete accorti, eh? Non lo so, sto cercando di capire dove sia il problema – ha detto il chitarrista -. Non hanno capito che è una canzone sugli orrori della schiavitù? Ma stanno cercando di sotterrarla. Al momento non voglio entrare in conflitto con tutta questa merda. Ma spero che saremo in grado di resuscitare la canzone nella sua gloria a un ...

Corriere : I Rolling Stones eliminano «Brown Sugar» dai concerti per i riferimenti alla schiavitù - fisco24_info : Rolling Stones cancellano 'Brown Sugar' dal tour Usa: Le critiche al testo controverso tra sesso, droga e schiavitù… - apispsp : RT @Corriere: I Rolling Stones eliminano «Brown Sugar» dai concerti per i riferimenti alla schiavitù - louis_negroni : RT @Corriere: I Rolling Stones eliminano «Brown Sugar» dai concerti per i riferimenti alla schiavitù - vineshkznsa : RT @Corriere: I Rolling Stones eliminano «Brown Sugar» dai concerti per i riferimenti alla schiavitù -