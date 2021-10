Green pass, obbligo sul lavoro, controlli, multe: tutto quello che c'è da sapere. LE FAQ (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo l'obbligo per viaggi, ristoranti e scuole, dovranno possedere la certificazione verde anche tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre. Per chi non ha il pass stop allo stipendio da subito, ma non c'è la sospensione dal posto di lavoro. Come ottenere il pass? Quanto dura? Quali sono le sanzioni previste? Ecco tutte le risposte alle domande sul lasciapassare Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo l'per viaggi, ristoranti e scuole, dovranno possedere la certificazione verde anche tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre. Per chi non ha ilstop allo stipendio da subito, ma non c'è la sospensione dal posto di. Come ottenere il? Quanto dura? Quali sono le sanzioni previste? Ecco tutte le risposte alle domande sul lasciaare

