Gli Of Monsters and Men annunciano l’uscita dell’album “My Head Is An Animal (10th Anniversary Edition)”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo un periodo di silenzio, la band islandese multiplatino Ofand Men annuncia“MyIs An)”, fuori venerdì 29 ottobre. Per celebrare i primi dieci anni dal loro progetto discografico di debutto, “MyIs An“, certificato disco di platino, la band pubblicherà una versionenella sua impostazione originale, così come è stato distribuito in Islanda nel 2011. Questa versione, infatti, contiene quattro tracce che non sono state incluse nella pubblicazione del disco negli Stati Uniti del 2012, tra cui due canzoni mai pubblicate prima: “Phantom” e “Sugar In A Bowl“. “MyIs An...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gli Monsters

Fantasy Magazine

'Phantom', infatti, è stata eseguita live per la prima volta da Ofand Men nel 2010 al ... Ad oggi l'album ha raggiunto quasi 5 miliardi di streaming ed è stato a tuttieffetti il punto di ...Alcune opere nel percorso risultano più convincenti: When We Weredi James Richards (... Nelle serie dei Vierkantrohre (tubi quadrati)elementi modulari sono 6 (nella Serie D, in acciaio ...Il primo album della band islandese Of Monsters and Men compie 10 anni: fuori il 29 ottobre l'edizione speciale con due brani inediti.La band islandese dei Of Monsters and Men per celebrare i primi dieci anni dal loro progetto discografico di debutto, “My Head Is An Animal” ...