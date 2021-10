Generali, Del Vecchio continua ad acquistare azioni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Leonardo Del Vecchio ha acquistato circa 455 mila di azioni di Generali tra l’11 e il 12 ottobre, pari a poco meno dello 0,03% del capitale sociale della compagnia assicurativa triestina. È quanto emerge da un internal dealing, il quale evidenzia che gli acquisti sono stati fatti tramite la società Delfin. La quota del patron di EssilorLuxottica nel Leone di Trieste sale così a circa il 5,46%. Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio hanno stipulato l’11 settembre un patto di consultazione in vista del rinnovo del board di Generali della prossima primavera. L’accordo, a cui aderisce anche Fondazione Crt, sale quindi al 13,32% complessivo dopo gli ultimi acquisti. L’obiettivo del patto sarebbe quello opporsi alla conferma dell’AD Philippe Donnet, e non è escluso che venga ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Leonardo Delha acquistato circa 455 mila diditra l’11 e il 12 ottobre, pari a poco meno dello 0,03% del capitale sociale della compagnia assicurativa triestina. È quanto emerge da un internal dealing, il quale evidenzia che gli acquisti sono stati fatti tramite la società Delfin. La quota del patron di EssilorLuxottica nel Leone di Trieste sale così a circa il 5,46%. Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Delhanno stipulato l’11 settembre un patto di consultazione in vista del rinnovo del board didella prossima primavera. L’accordo, a cui aderisce anche Fondazione Crt, sale quindi al 13,32% complessivo dopo gli ultimi acquisti. L’obiettivo del patto sarebbe quello opporsi alla conferma dell’AD Philippe Donnet, e non è escluso che venga ...

Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio hanno stipulato l'11 settembre un patto di consultazione in vista del rinnovo del board di Generali della prossima primavera. L'accordo, a cui ...

Osservatorio Ora di Futuro: per bambini bisogno di ascolto, vicinanza e socialità ...- il progetto di educazione che si rivolge a bambini attraverso scuola e famiglia promosso da Generali Italia e The Human Safety Net - che ha analizzato i 2.000 elaborati finali su 'La classe del ...

Generali: Del Vecchio sale al 5,43%, il patto arriva al 13,23%

