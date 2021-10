Gazzetta: non si intravede alcuna possibilità di intesa tra Insigne e il Napoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Gazzetta dello Sport scrive della trattativa per il rinnovo di Lorenzo Insigne definendo l’operazione nera, anzi, nerissima. Nessun accordo tra il capitano ed il club. “Tra il Napoli e il giocatore non s’è trovato l’accordo. Il manager dell’attaccante s’è incontrato con Aurelio De Laurentiis, ma la fumata è stata nera, anzi nerissima, perché le parti continuano ad essere molto distanti e, all’orizzonte, non s’intravede la possibilità di un’intesa”. Gennaio è vicino e diventa sempre più concreta la possibilità che Insigne si accordi con un altro club. Inter, Manchester United, o addirittura l’ipotesi MLS. “Ovviamente, è bene ribadirlo, che siamo nel campo delle ipotesi, perché il discorso con il Napoli resta aperto, anche se lo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ladello Sport scrive della trattativa per il rinnovo di Lorenzodefinendo l’operazione nera, anzi, nerissima. Nessun accordo tra il capitano ed il club. “Tra ile il giocatore non s’è trovato l’accordo. Il manager dell’attaccante s’è incontrato con Aurelio De Laurentiis, ma la fumata è stata nera, anzi nerissima, perché le parti continuano ad essere molto distanti e, all’orizzonte, non s’ladi un’”. Gennaio è vicino e diventa sempre più concreta lachesi accordi con un altro club. Inter, Manchester United, o addirittura l’ipotesi MLS. “Ovviamente, è bene ribadirlo, che siamo nel campo delle ipotesi, perché il discorso con ilresta aperto, anche se lo ...

Advertising

Gazzetta_it : Ibrahimovic, l'attesa si prolunga: Pioli non lo avrà nemmeno in panchina per #MilanVerona - ZZiliani : PER NON DIMENTICARE #Cuadrado #Gazzetta - Gazzetta_it : L’opinione: fischi a Gigio? Milanisti, pensateci: un azzurro non si contesta #ItaliaSpagna - napolista : Gazzetta: non si intravede alcuna possibilità di intesa tra #Insigne e il Napoli Dopo l’incontro tra l’agente del… - Ilcasciavit1 : Secondo gazzetta maignan fuori 2 mesi...sono incredibili quelle merde che non beccano mai un avversario al completo -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta non VerificaC19: ecco l'app per leggere i Green pass ed evitare falsi. Come funziona - ISTRUZIONI Tutti i dati sensibili contenuti nel green pass non saranno memorizzati dalla app nel rispetto della privacy. Le istruzioni per gli operatori Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID -...

Il reddito di cittadinanza? Un escamotage contro... l'assunzione LA RICERCA Un'altra parte ha rifiutato ritenendo l'attività di Butler troppo faticosa, altri perché non possono dare la disponibilità di una giornata di lavoro costante per tutti i giorni della settimana (...

Un pari con la Svizzera potrebbe non bastare: per non rischiare l'Italia deve vincere La Gazzetta dello Sport Gazzetta - Milan para...guai Milan para... guai". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Maignan stop, preso Mirante e ora Lucca. Gazidis torna e ...

Modena, 89enne entra in un cortile e viene sbranata da due cani Una donna di 89 anni è morta sbranata da due cani di razza Amstaff dopo essere entrata per errore, in stato confusionale, nel cortile di una villetta. È successo ieri sera a Sassuolo (Modena). Lo ripo ...

Tutti i dati sensibili contenuti nel green passsaranno memorizzati dalla app nel rispetto della privacy. Le istruzioni per gli operatori Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID -...Un'altra parte ha rifiutato ritenendo l'attività di Butler troppo faticosa, altri perchépossono dare la disponibilità di una giornata di lavoro costante per tutti i giorni della settimana (...Milan para... guai". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Maignan stop, preso Mirante e ora Lucca. Gazidis torna e ...Una donna di 89 anni è morta sbranata da due cani di razza Amstaff dopo essere entrata per errore, in stato confusionale, nel cortile di una villetta. È successo ieri sera a Sassuolo (Modena). Lo ripo ...