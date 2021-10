G20 Roma, Viminale: 500 uomini in più sulle strade e sistemi anti - droni per difesa spazio aereo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Aumento della sorveglianza sulle strade e della difesa dello spazio aereo della Capitale anche con sistemi anti - drone in occasione del G20 di Roma del prossimo 30 e 31 ottobre. E' quanto è stato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Aumento della sorveglianzae delladellodella Capitale anche con- drone in occasione del G20 didel prossimo 30 e 31 ottobre. E' quanto è stato ...

Advertising

SaveChildrenIT : #11ottobre Un aquilone come simbolo di speranza per i bambini afghani?? La nostra dimostrazione in piazza del popol… - looking4wd : @boni_castellane @fdragoni Tra poco più di due settimane c'è il G20 a Roma. Se Draghi, una settimana prima del G20,… - Kalmha : @AndreaVenanzoni C'è grande tensione in vista del G20. Gli animi sono già molto accesi e i rischi che a Roma si rep… - katrinyanuo : RT @looking4wd: Tra poco più di due settimane a Roma si svolge il G20, che avrà una copertura mediatica planetaria. Non credo di dover agg… - BAftertaste : RT @looking4wd: Tra poco più di due settimane a Roma si svolge il G20, che avrà una copertura mediatica planetaria. Non credo di dover agg… -