Fognini perde con Tsitsipas e lo accusa di “coaching”: «Sono due contro uno!» (VIDEO) (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Fabio Fognini è stato eliminato dal Masters 1000 di Indian Wells, battuto da Tsitsipas al terzo set. Ma si è lamentato con l’arbitro accusando il greco di “coaching”: il papà di Tsitsipas in tribuna lo avrebbe consigliato sul tipo di gioco da usare durante il match, pratica che a livello maschile è vietata. Nel finale del match Fognini lo ha detto apertamente al giudice di sedia: “Stanno giocando due contro uno. Digli di stare zitto”. L’arbitro però ha nicchiato. Al momento della stretta di mano c’è stato uno scambio di battute tra i due tennisti abbastanza evidente. A few words exchanged Tsitsipas and Fognini discuss at the net after their #BNPPO21 encounter. pic.twitter.com/fk67i3tVfN — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2021 Non ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Fabioè stato eliminato dal Masters 1000 di Indian Wells, battuto daal terzo set. Ma si è lamentato con l’arbitrondo il greco di “”: il papà diin tribuna lo avrebbe consigliato sul tipo di gioco da usare durante il match, pratica che a livello maschile è vietata. Nel finale del matchlo ha detto apertamente al giudice di sedia: “Stanno giocando dueuno. Digli di stare zitto”. L’arbitro però ha nicchiato. Al momento della stretta di mano c’è stato uno scambio di battute tra i due tennisti abbastanza evidente. A few words exchangedanddiscuss at the net after their #BNPPO21 encounter. pic.twitter.com/fk67i3tVfN — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2021 Non ...

