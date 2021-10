Don’t worry, certificato disco di platino l’album dei Boomdabash (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il disco ripercorre i loro primi 15 anni di carriera e include 22 brani. Boomdabash: “Abbiamo raggiunto un traguardo importante” Grande successo per “Don’t worry – best of” dei Boomdabash” che viene certificato disco di platino dalla FIMI/GFK. Uscito su etichetta Soulmatical Music/Polydor (Universal Music Italy) il disco è una specialissima raccolta tra inediti e grandi successi della band che ripercorre i loro primi 15 anni di carriera. Don’t worry (Best Of 2005-2020), imperdibile collection include ben 22 brani. Accanto al singolo omonimo “Don’t worry” che ha titolato l’intero progetto, e a “Marco e Sara” e “Nun tenimme paura” feat Franco Ricciardi, all’interno ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilripercorre i loro primi 15 anni di carriera e include 22 brani.: “Abbiamo raggiunto un traguardo importante” Grande successo per “– best of” dei” che vienedidalla FIMI/GFK. Uscito su etichetta Soulmatical Music/Polydor (Universal Music Italy) ilè una specialissima raccolta tra inediti e grandi successi della band che ripercorre i loro primi 15 anni di carriera.(Best Of 2005-2020), imperdibile collection include ben 22 brani. Accanto al singolo omonimo “” che ha titolato l’intero progetto, e a “Marco e Sara” e “Nun tenimme paura” feat Franco Ricciardi, all’interno ...

Advertising

ZON_Tweet : Grande successo per “Don’t worry – best of” dei @BOOMDABASH che viene certificato disco di platino dalla FIMI/GFK… - taefthoon : @sunwoneko don't worry ho altri uomini con me ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - BOOMDABASH, grande successo per 'DON'T WORRY - IL BEST OF', certificato disco di platino dalla FIMI https://t.… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MUSICA - BOOMDABASH, grande successo per 'DON'T WORRY - IL BEST OF', certificato disco di platino dalla FIMI https://t.… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - BOOMDABASH, grande successo per 'DON'T WORRY - IL BEST OF', certificato disco di platino dalla FIMI https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Don’t worry Caro Ronaldo, al "problema pecore" ci pensa Evra: l'esilarante video del francese Chiamarsi Bomber