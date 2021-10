Bomba Amici, Raimondo Todaro e il flirt con la ballerina del programma. Signorini smaschera tutto. Fan senza parole (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Amici: scoppia l’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Il ritorno di fiamma. Le voci di un possibile riavvicinamento tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca si rincorrono ormai da mesi. A far sperare i fans della coppia di ballerini era stata anche la decisione di Todaro di lasciare Ballando con le stelle per diventare un nuovo professore di Amici, programma in cui lavora ormai da diversi anni l’ex moglie. Oggi a confermare il ritorno di fiamma tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro ci ha pensato il settimanale Chi. Proprio sull’ultimo numero della rivista diretta da Alfonso Signorini infatti si legge che i due ex sono tornati insieme e si dà l’ufficialità. Il nuovo maestro di ballo di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 13 ottobre 2021): scoppia l’amore trae Francesca Tocca. Il ritorno di fiamma. Le voci di un possibile riavvicinamento trae Francesca Tocca si rincorrono ormai da mesi. A far sperare i fans della coppia di ballerini era stata anche la decisione didi lasciare Ballando con le stelle per diventare un nuovo professore diin cui lavora ormai da diversi anni l’ex moglie. Oggi a confermare il ritorno di fiamma tra Francesca Tocca eci ha pensato il settimanale Chi. Proprio sull’ultimo numero della rivista diretta da Alfonsoinfatti si legge che i due ex sono tornati insieme e si dà l’ufficialità. Il nuovo maestro di ballo di ...

