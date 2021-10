Allame gas dal sottosuolo | a Vulcano evacuate alcune case

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) I residenti avevano segnalato esalazioni che, in una circostanza, avevano perfino provocato malore ad alcuni animali domestici

I residenti avevano segnalato esalazioni che, in una circostanza, avevano perfino provocato malore ad alcuni animali domestici ...I Carabinieri a Vulcano sono intervenuti in contrada Porto Levante presso alcune abitazioni, dove i residenti avevano segnalato la presenza di fumi provenienti dal sottosuolo che, in una circostanza, ...